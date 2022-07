Reputação econômica do Brasil cai na imprensa internacional, diz levantamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cobertura das eleições presidenciais derrubou a reputação da economia do Brasil no noticiário internacional, segundo uma análise de 310 textos publicados por 12 veículos de oito países no segundo trimestre deste ano.

Os dados foram compilados pelo projeto Radar +55, da agência Máquina CW, que faz esse levantamento de forma periódica.

Foram avaliados 20 temas, sendo que os mais criticados foram inflação, questões ambientais e estatais.

Apenas no caso da China o noticiário analisado mostrou maior percentual de temas positivos sobre o Brasil (61%), em razão sobretudo da cobertura do encontro dos Brics, grupo de países emergentes.

Os outros sete países analisados (EUA, Inglaterra, França, Alemanha, México, Chile e Argentina) tiveram mais notícias negativas relativas ao Brasil. No caso dos alemães, não houve nenhum texto positivo no período.

"A adoção de medidas controversas como a redução de impostos e concessão de auxílios à população carente sem justificativas orçamentárias se fez presente no noticiário com alguma frequência", diz o relatório, feito pelo Hub de Inovação da agência.

De acordo com o documento, as críticas dos veículos ao presidente Jair Bolsonaro (PL) aumentaram 80% em relação ao noticiário do primeiro trimestre.