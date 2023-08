Repelente, pão de queijo, antena e tijolo: veja itens da cesta básica nos estados

Segundo ele, a proposta foi elaborada a partir de dois critérios. O primeiro é a importância dos 34 itens no consumo das famílias. O segundo está associado ao fato de essa cesta trazer produtos que já contam com tratamento tributário especial.

"As diferenças são muito agudas, tanto no tamanho quanto na composição da cesta", diz Domingues Junior.

A erva-mate se faz presente na composição da cesta em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. A goma de mandioca (ou tapioca) aparece na relação de estados do Norte e do Nordeste. Goiás, por sua vez, adiciona a vassoura à cesta básica.

No Rio de Janeiro, por exemplo, repelente de insetos e filtro solar com fator de proteção igual ou superior a 30 fazem parte dos itens adicionais da cesta, segundo o estudo da FGV Direito SP. Em São Paulo, a relação inclui medicamentos como anticoncepcional, anti-inflamatório e analgésicos.

A ampliação está associada ao tratamento tributário. Produtos básicos contam com desoneração de impostos federais, mas os estados têm liberdade para conceder benefícios no que diz respeito ao ICMS, adaptando suas listas. Assim, ao longo dos anos, a relação de itens adicionais à cesta aumentou nas unidades da Federação.

A ideia da cesta básica surgiu no país por meio de um decreto em 1938, na era Getúlio Vargas, com 13 alimentos. Com o passar do tempo, a lista passou por alterações nos estados, indo além das mercadorias definidas inicialmente.

As discrepâncias regionais, contudo, podem desaparecer a partir da Reforma Tributária. É que a proposta aprovada em julho na Câmara dos Deputados prevê a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com tributação zerada.

