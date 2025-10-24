   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Relator inclui medidas de contenção de gastos do governo em PL do metanol

Por Folha de São Paulo

24/10/2025 18h30 — em
Economia



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado Kiko Celeguim (PT-SP), relator de um projeto de lei que torna crime hediondo a falsificação de bebidas e alimentos, incluiu em seu parecer pontos de contenção de gastos que estavam originalmente na MP (medida provisória) editada pelo governo Lula (PT) de aumento de impostos que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados.

Foram incluídos no relatório o endurecimento de regras do seguro-defeso (benefício de um salário mínimo pago a pescadores artesanais no período em que a atividade é proibida), com exigência de biometria e limitação à dotação prevista na Lei Orçamentária Anual; mudanças no Atestmed (sistema online para concessão de auxílio-doença do INSS sem precisar de perícia presencial); a inclusão do Pé-de-Meia no piso da educação; além da fixação de um limite no Orçamento para pagar compensações previdenciárias a regimes próprios de estados e municípios, devidas quando o aposentado pagou, no passado, algum tipo de contribuição ao INSS.

Celeguim também acrescentou no texto limite mais rigoroso para uso de créditos tributários na compensação de impostos a pagar.

A ideia de incluir esses pontos no projeto, que ganhou relevância após casos de intoxicação com metanol, se deu porque a matéria tramita em regime de urgência e já está pronta para ser apreciada em plenário. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu o PL do metanol na pauta de votações da próxima semana.

"Considerando que o desequilíbrio orçamentário coloca em risco até mesmo as propostas efetuadas no corpo deste projeto de lei, e a situação geral agravada pela caducidade da medida provisória 1.303, nos propusemos a tratar também aqui de medidas necessárias para maior racionalidade nas despesas do governo federal, que, em virtude de já terem sido objeto de amplo debate, nesta Casa e na sociedade, merecem ser analisadas em plenário por sua relevância", diz o relator em seu parecer.

Há uma avaliação entre integrantes do governo e parlamentares da base aliada que esses pontos já têm maior consenso entre os deputados e não deverão enfrentar muita dificuldade para serem aprovados.

No último dia 8, os deputados retiraram a MP de aumento de impostos da pauta de votações, numa derrota ao governo Lula -a proposta acabou caducando, já que era o último dia do prazo de tramitação do texto. A matéria era considerada prioritária para Planalto para sustentar a arrecadação e reduzir despesas obrigatórias em 2026, ano eleitoral.

A derrubada da MP pela Câmara deverá causar um bloqueio nas despesas de 2025, incluindo um corte de ao menos R$ 7 bilhões em emendas parlamentares, além de obrigar um ajuste de R$ 35 bilhões no PLOA (projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026.

Diante disso, integrantes do governo passaram a discutir alternativas, na tentativa de ajustar as contas e viabilizar a votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano. No começo da semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Executivo decidiu fatiar as medidas de compensação à MP em dois projetos, com o objetivo de separar as ações menos controversas e com maior chance de aprovação daquelas que ainda enfrentam resistências no Congresso.

O governo ainda deverá discutir, num segundo momento, pontos que estavam na MP de aumento de impostos, mas ainda enfrentam resistência entre os parlamentares, como o aumento da taxação das apostas esportivas (bets) e o acréscimo na tributação das fintechs e do JCP (Juros sobre Capital Próprio, uma forma de remunerar os acionistas de uma empresa).

Bastidores da Política - Lula diz o que pensa e depois nega diante de forte repercussão Bastidores da Política
Lula diz o que pensa e depois nega diante de forte repercussão

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


24/10/2025

Reestruturação dos Correios deve incluir mudanças em plano de saúde e redução de agências

24/10/2025

Números do mercado financeiro

24/10/2025

Cotação das moedas

24/10/2025

Dólar e Bolsa fecham em leve alta após dados de inflação do Brasil e dos EUA abaixo do esperado

24/10/2025

Empresa controlada pela família Moreira Salles, em parceria com MG, dita o ritmo do nióbio

24/10/2025

Déficit nas contas externas vai a US$ 9,77 bi, pior resultado para setembro desde 1995

24/10/2025

INSS notifica 4 milhões de segurados para fazer prova de vida

24/10/2025

Servidores do INSS temem receber 70% do bônus de outubro por falta de verba

24/10/2025

Tarifas impactam plano de desenvolvimento da China, que mantém economia como eixo central

24/10/2025

Governo federal antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor Público para segunda-feira (27)

24/10/2025

Haddad será dublado por mulher em podcast americano para evitar manipulação de áudio

24/10/2025

Reestruturação dos Correios deve incluir mudanças em plano de saúde e redução de agências

24/10/2025

Casas Bahia aposta em compras parceladas na Black Friday e reforça crediário com R$ 1,2 bi

24/10/2025

Guerra dos apps de delivery vira caso de polícia, e ex-funcionários do iFood são alvo de busca e apreensão

24/10/2025

Dólar oscila e Bolsa avança após dados de inflação do Brasil e dos EUA abaixo do esperado

24/10/2025

INSS notifica 4 milhões de segurados para fazer prova de vida

24/10/2025

Lula diz que vai negociar tarifas e sanções a autoridades brasileiras em reunião com Trump

24/10/2025

IPCA-15 desacelera a 0,18% em outubro e fica abaixo das projeções

24/10/2025

Dólar cai e Bolsa tem alta firme após dados de inflação do Brasil e dos EUA abaixo do esperado

24/10/2025

Prefiro ter pecha de gastador a de caloteiro, diz Haddad sobre precatórios

24/10/2025

Itamaraty impõe sigilo sobre telegramas envolvendo JBS e irmãos Batista nos EUA

24/10/2025

Como um bug 'apagou' o banco de dados da nuvem da Amazon e parou tudo

24/10/2025

Antaq retoma cobrança de tarifa de movimentação de contêineres entre portos

24/10/2025

Feira de café em BH espera movimentar R$ 150 milhões em meio a desafios do setor

24/10/2025

Dólar abre estável com inflações do Brasil e dos EUA no radar

24/10/2025

Guerra dos apps de delivery vira caso de polícia, e ex-funcionário do iFood é alvo de busca e apreensão

24/10/2025

Caixa aceitará fotos de 'antes e depois' para financiar reforma da casa

24/10/2025

Os novos passos da executiva que, aos 36 anos, já chamou a atenção de Tesla, OpenAI e Meta

24/10/2025

IPCA-15 desacelera a 0,18% em outubro e fica abaixo das projeções


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!