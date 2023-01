Relação com Americanas sempre foi difícil, dizem fornecedores

"Não temos muitos grandes concorrentes da Americanas. Mas nunca tive grandes problemas com outras empresas. A Amazon, por exemplo, tem um sistema completamente digital, e os pagamentos sempre foram feitos no prazo", afirma.

Durante 24 anos, ele comandou a Latoy Brinquedos, localizada no sul da Bahia, que ele vendeu no ano passado para um grupo empresarial.

O empresário admite que acabava colocando no preço dos produtos todo esse difícil relacionamento com a Americanas. "Chegava a cobrar de 40% a 50% a mais que o preço praticado com outros clientes, já colocando na conta os atrasos nos pagamentos."

A empresa está em crise desde que divulgou, no dia 11, ter encontrado "inconsistências contábeis" no valor de R$ 20 bilhões em seus balanços.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação entre a Americanas e seus fornecedores sempre foi muito difícil, afirmam empresários ouvidos pela Folha de S.Paulo que trabalharam com a empresa. Com a entrada da empresa em recuperação judicial, na última quinta (19), o problema deve se agravar -fornecedores são mais de 90% dos 16 mil credores da varejista, estimam especialistas.

