Reino Unido: PMI industrial cai a 60,3 em agosto, mas fica acima da prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido caiu marginalmente entre julho e agosto, de 60,4 para 60,3, atingindo o menor nível em cinco meses, segundo dados finais publicados nesta quarta-feira pela IHS Markit em parceria com a CIPS. A leitura definitiva ficou acima da estimativa preliminar de agosto e da previsão de analistas consultados pelo, de 60,1 em ambos os casos. Apesar da leve queda, o resultado bem acima da marca de 50 indica que o setor manufatureiro britânico continuou se expandindo em ritmo vigoroso no mês passado.

