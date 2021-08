Reino Unido: PMI composto recua a 55,3 em agosto, menor nível em 6 meses

O PMI industrial do Reino Unido diminuiu de 60,4 para 60,1 no mesmo período, tocando o menor nível em cinco meses, mas ficou acima da previsão de 59,5. O PMI de serviços britânico, por sua vez, caiu de 59,6 em julho para 55,5 em agosto, seu menor patamar em seis meses. Neste caso, a projeção era de declínio menor, a 59.

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 59,2 em julho para 55,3 em agosto, atingindo o menor patamar em seis meses, segundo dados preliminares divulgados hoje pela IHS Markit em parceria com a CIPS.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.