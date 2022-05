Reino Unido: com inflação alta, ministro diz que próximos meses 'serão difíceis'

O ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, alertou nesta quarta-feira, 18, que os próximos meses "serão difíceis", depois que foi revelado que a inflação no país atingiu uma alta de 40 anos em abril, chegando a 9%. Em discurso para a Confederação da Indústria Britânica, o governante indicou que ainda assim é possível agir, e que o governo irá providenciar 22 bilhões de libras em apoios diretos.

