As restrições envolvem ainda outras instituições financeiras do país e incluem medidas para evitar que empresas russas atuem no mercado britânico.

As novas medidas, coordenadas com os EUA e a União Europeia, miram o Banco Central da Rússia, impedindo que a instituição aplique suas reservas estrangeiras para diminuir o impacto das sanções já impostas, além de minar a capacidade de se envolver em transações de câmbio para apoiar o rublo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.