Redes sociais exploram experiência humana para lucrar, diz fundador do Orkut

O texto passa pela sua história pessoal e cutuca pontos polêmicos do Facebook e do Instagram.

"Como os humanos tomam decisões de formas previsíveis, as empresas podem usar isso para manipulá-los", disse. "As redes sociais vieram para ficar. Nelas, é onde estão os algoritmos otimizados. Mas podemos reverter esse impacto negativo."

Orkut também baseia seu argumento em estudos que dizem que uso excessivo de redes sociais causa depressão e ansiedade em jovens. Enquanto se aprofundava no assunto, no entanto, a transmissão online do evento travou e só retomou alguns minutos depois.

Orkut Büyükkökten participou neste sábado (12) do auditório What's Next da Campus Party 2022, feira de tecnologia que acontece em São Paulo até a próxima terça-feira (15).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundador do Orkut, sucesso na internet brasileira até o início dos anos 2010, não é otimista em relação às redes sociais. Para ele, o que antes buscava a união e o empoderamento, hoje virou uma ferramenta de gerar lucro, que divide as pessoas e alavanca fake news.

