Rede de supermercados abre processo seletivo para contratar 2.000 efetivos no estado de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de hipermercados Carrefour anunciou, nesta segunda (19), a abertura de novo processo seletivo para contratar 2.000 profissionais efetivos no estado de São Paulo. Há chances para trabalhadores com ou sem experiência.

De acordo com a empresa, há oportunidades para os cargos de agente de prevenção, recepcionista de caixa, vendedor, repositor, balconista, auxiliar de perecíveis, promotor de serviços financeiros, padeiro, açougueiro, técnico em manutenção, operador de CD, farmacêutico entre outras.

Todo o processo de candidatura é digital. Para se inscrever a uma das vagas o candidato deve acessar o site do carrefour.99jobs.com. Após o cadastro do currículo, é preciso fazer alguns testes obrigatórios. Por fim, o departamento de recursos humanos do Carrefour faz uma análise dos perfis do candidato e, tendo compatibilidade com a vaga, encaminha o candidato para uma entrevista técnica com a loja.

Se for aprovado, todo o processo de admissão também é realizado por meio digitais, com o candidato fazendo o envio dos documentos direto pela plataforma da Acesso Digital, parceira do Carrefour para os processos de departamento pessoal. Segundo o Carrefour, o processo digital garante mais agilidade e ajuda o candidato a ter menos gastos com deslocamento e evitar o risco de contágio da Covid-19.

BENEFÍCIOS

Além de oferecer capacitação e investir na formação dos seus colaboradores para exercer suas funções, a rede de hipermercados oferece aos funcionários benefícios, como: assistência médico-hospitalar e odontológica, convênio farmácia e ótica, Cartão Carrefour com descontos para colaboradores, plano de previdência privada, seguro de vida, restaurante no local e vale-transporte, entre outros.

Para conhecer todas as vagas abertas os interessados devem acessar o site https://carrefour.99jobs.com/ e clicar em "Inscreva-se". Se já tiver feito cadastro na 99Jobs, não é necessário se cadastrar novamente, basta informar seu login e senha para realizar sua inscrição.

Caso ainda não tenha conta, clique sobre o campo "Ainda não tenho cadastro", digite seu CPF e crie sua conta. O processo de inscrição é gratuito.