Recuperada, Viver muda de rumo e mira obras paradas

Diferentemente da nova fase da Viver, a Solv tem atuação nacional, restrita a regiões com mais de 1,5 milhão de habitantes. A preferência é por obras residenciais ou que possam ser convertidas em residências, e com pelo menos 40% de conclusão.

Entre as estratégias, foi criada uma nova empresa, a Solv, especializada em recuperação de prédios que estão com as obras paradas.

A mudança de padrão das construções também é uma decisão arriscada, afirma Alberto Ajzental, professor e coordenador do curso de Negócios Imobiliários da FGV. "É mais difícil ir de produto para classe média para o popular do que o inverso, porque você tem que saber fazer barato", avalia o professor.

"Nós tivemos um grande volume de IPOs em 2005 e 2006 e, ao meu ver, as empresas foram todas superavaliadas. Elas acessaram volumes impressionantes de capital relativamente à sua capacidade de gestão", diz João da Rocha Lima, coordenador do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP.

"A Viver fez mudança estratégica depois do IPO, saiu do alto padrão nos Jardins para fazer econômico de Porto Alegre ao Pará, o que se mostrou pouco rentável e culminou na recuperação judicial", afirma Arthur Ruperes Marin, vice-presidente de operações da incorporadora desde 2019.

