Recuperação da Americanas não é pretexto para lesar consumidor, diz secretário

De acordo com Damous, a crise que a varejista atravessa, após a revelação de um buraco contábil de R$ 20 bilhões, não pode ter apenas a dimensão econômica, mas também ser pensada do ponto de vista dos consumidores.

Na última terça-feira (17), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou a Americanas para que informe que medidas pretende tomar para proteger os interesses dos consumidores, qual o impacto das inconsistências no balanço para o público em geral e os canais para solução de controvérsias. A empresa tem cinco dias para responder.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, diz que o fato de as Americanas estarem em recuperação judicial não pode ser usado como justificativa para que as entregas de compras feitas sejam atrasadas ou canceladas sem reembolso.

