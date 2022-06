Receita tira do ar estudos sobre impostos alegando restrição eleitoral

De acordo com o ex-ministro, a bancada do PT será acionada para exigir a revisão da decisão. O intuito é, também, evitar que o mesmo se repita em outros órgãos.

Ele lembra que na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), sob a justificativa de respeitar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) omitiu informações sobre os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Em uma cartilha feita pela AGU (Advocacia Geral da União) com orientações para os órgãos públicos no período eleitoral, a recomendação é adotar a "máxima cautela" diante a dificuldade de se definir parâmetros exatos para o que possa ser caracterizado como propaganda.

Tributaristas consultados pela reportagem, no entanto, afirmam que em pleitos anteriores essas informações continuaram disponíveis. São pesquisas com dados macroeconômicos, sem identificar indivíduos.

