Receita recebe pagamento de R$ 512 mi por contribuinte no Litígio Zero

O prazo de adesão ao Litígio Zero foi prorrogado até o fim de maio, quando será divulgado o balanço total do programa.

Segundo o órgão, esse foi o maior DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) do programa, criado para renegociar com desconto os valores cobrados de pessoas físicas e empresas pelo Fisco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal anuncia nesta quarta-feira (19) o pagamento de R$ 512 milhões por um único contribuinte no Programa Litígio Zero.

