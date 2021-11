Receita paga nesta terça lote residual do Imposto de Renda 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal paga, nesta terça-feira (30), as restituições do lote residual do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). Estão incluídos os contribuintes que caíram na malha fina, mas acertaram as contas com o Fisco em 2021 ou em anos anteriores. Ao todo, 260.412 pessoas receberão o total de R$ 450 milhões.

Foram contemplados 199.668 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 9 de novembro de 2021. Do total liberado pela Receita, R$ 179 milhões serão depositados a 60.744 contribuintes com prioridade legal, ou seja, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou com moléstia grave e trabalhadores cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Um total de 869.302 contribuintes caíram na malha fina do IR 2021, segundo a Receita Federal. Dentre as declarações com pendências, 666.647 tinham direito a restituição (76,7% do total), 181.992 tinham imposto a pagar (20,9%) e 20.663 estavam com saldo zero (2,4%).

Para saber se vai receber a restituição, o cidadão deve acessar a página da Receita Federal na internet clicando aqui. Em seguida, selecione a opção "Meu Imposto de Renda" e depois, "Consultar a Restituição". Na página seguinte, aparecerá a opção de consulta simplificada ou completa da situação da declaração no Extrato de Processamento da DIRPF.

Caso alguma pendência seja identificada, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo ou acrescentando informações. Se os dados não estiverem corretos, a pessoa não irá receber a restituição neste ano.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração do IR. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado -conta foi desativada, por exemplo-, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano pelo Branco do Brasil, por meio do Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Se a pessoa não resgatar o valor em até um ano, ela deve preencher um formulário eletrônico chamado Pedido de Pagamento de Restituição pelo site ou diretamente no e-CAC, no Extrato de Processamento da DIRPF.