Receita libera consulta ao último lote residual do Imposto de Renda 2023

Caso o pagamento não seja solicitado no prazo de um ano, é possível reagendar o depósito por meio do portal e-CAC, em "Declarações e Demonstrativos". Depois, vá em "Meu Imposto de Renda" e clique em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Se, por algum motivo, o cidadão não receber os valores, seja porque errou ao informar algum dado da conta ou porque a conta foi fechada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

A Receita informa que disponibiliza ainda o aplicativo para tablet e celular no qual é possível consultar diretamente a liberação da restituição, além de situação cadastral de uma inscrição no CPF, por exemplo.

Por essa consulta mais simples, o sistema não informa o valor da restituição, mas para quem entrar no lote aparecerá que o pagamento será feito no dia 31 e a forma indicada pelo contribuinte para depósito, se conta bancária ou Pix.

A consulta é feita pela internet, no site da Receita Federal. O contribuinte precisa informar o número do CPF, a data de nascimento e os dados solicitados na tela.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, em www.gov.br/receitafederal, ou por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Contribuintes que saíram da malha fina do Imposto de Renda 2023 ou de anos anteriores podem consultar se vão receber a restituição. A Receita Federal liberou a consulta ao último lote residual do IR deste ano.

