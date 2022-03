Receita autoriza que free shops façam delivery de compras no Brasil

Segundo a Receita, "com o aumento da concentração dos voos internacionais nos principais aeroportos ficou mais caro para o viajante que está em conexão para sua cidade comprar mercadorias no free shop e acabar pagando excesso de bagagem".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (24) a adoção de novas regras aplicáveis a free shops de portos ou aeroportos no Brasil. Uma das novidades, por exemplo, será a entrega em casa para compras feitas nesse tipo de estabelecimento para as pessoas que chegaram ao País.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.