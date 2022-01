Receita abre consulta a novo lote de restituições nesta segunda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal abrirá, a partir das 9h, a consulta ao lote residual de janeiro do Imposto de Renda. A restituição será depositada no dia 31 de janeiro, na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração do IR.

Um total de R$ 281,9 milhões será pago para 240.744 contribuintes. Desse recurso, R$ 96,6 milhões serão destinados aos contribuintes prioritários: idosos acima de 80 anos (3.586), entre 60 e 79 anos (28.358), contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave (2.129) e os que tem no magistério a maior fonte de renda (9.233).

Esse lote residual é composto por contribuintes que estavam com alguma pendência regularizada apenas agora e pelos que entregaram ou retificaram as declarações recentemente.

Para saber se teve sua restituição liberada, o contribuinte deverá acessar o site da Receita (gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda", em "Consultar a Restituição" e acessar consulta simplificada ou completa da situação da declaração. O acesso também pode ser feito via aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Em caso de desativação da conta-corrente informada ou outro problema similar, o valor da restituição ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte deve procurar o banco para reagendar o crédito dos valores, via portal online ou ligação para a central de relacionamento.

Valores não resgatados no prazo de um ano deverão ser requeridos na página da Receita Federal. Após clicar em "Meu Imposto de Renda", o usuário deve selecionar "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".