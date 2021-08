Rebeca Andrade desfila ao som de Gilsons para lançar tênis da Havaianas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ginasta Rebeca Andrade é a protagonista da ação de Havaianas para o lançamento do primeiro tênis de seu portfólio, conhecido principalmente pelos chinelos. Sob o som do trio Gilsons, a dona de duas medalhas olímpicas em Tóquio vai desfilar em uma transmissão no YouTube, em 23 de agosto, para apresentar o Havaianas TNS (The New Sneakers).

Formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente filho e netos de Gilberto Gil, o grupo gravou uma música especialmente para a novidade da Alpargatas: “Andar Leve”, já disponível no Spotify. Um dos principais sucessos deles é o hit “Várias Queixas”.

O produto vem como uma aposta de ser sustentável, indica a marca. Ele é produzido a partir de algodão, materiais recicláveis e fontes renováveis -como casca de arroz e óleos vegetais. A linha conta com quatro modelos, que variam em relação a cor, estampa e materiais, somando 13 versões diferentes.

“A Havaianas sempre buscou levar frescor e liberdade para os brasileiros, e isso é algo que manifestamos em todas as execuções do nosso portfólio”, diz Fernanda Romano, diretora de marketing de Alpargatas.

“Esse é nosso primeiro sneaker casual, e nossa intenção era traduzir o que há de mais forte em Havaianas numa execução nesta categoria. O modelo, além de extremamente alinhado à essência da marca, é versátil e sustentável e isso nos enche de orgulho.”

Para a executiva, o Havaianas TNS é uma mistura das melhores coisas do nosso país. “Ele é fresco como as praias, vibrante como as cidades e verde como o futuro. É por isso que o convite ao usuário é para andar leve.”