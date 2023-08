Reajuste é 'justo' e política de preços está sendo eficiente, diz presidente da Petrobras

Na tarde desta terça, o presidente da estatal disse em entrevista exclusiva ao Broadcast , sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que os reajustes aconteceram no momento certo. Prates afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não interferiu na decisão. "Jamais, em tempo algum, sequer sugeriu algum muxoxo para fazer isso ou aquilo, nada, ele tem total noção, consciência e confiança na gestão da Petrobras."

A Petrobras anunciou a elevação dos valores cobrados pela gasolina e pelo diesel nas refinarias a partir desta quarta-feira, 16. A gasolina subirá 16,2%, para R$ 2,93 por litro, e o diesel terá alta de 25,8%, para R$ 3,80 por litro. Com o reajuste, o litro do diesel ficará R$ 0,78 mais caro, e o da gasolina, R$ 0,41.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse na noite desta terça-feira, 15, que o reajuste anunciado pela estatal é "justo" e que a política de preços da companhia está sendo "eficiente" no combate à volatilidade dos preços do diesel e do petróleo.

