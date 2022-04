Reajuste de 5% desagrada a servidores; policiais falam em 'grande decepção'

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O reajuste de 5% que o governo decidiu nesta quarta-feira (13) dar aos servidores públicos federais foi recebido negativamente por algumas categorias, que já falam em intensificar manifestações.

O governo tomou a decisão mesmo sem ter espaço suficiente no Orçamento, o que vai ocasionar um corte de verbas em outras áreas. A estimativa é que o custo da medida seja de aproximadamente R$ 6 bilhões em 2022.

A decisão foi confirmada pela reportagem com integrantes da equipe econômica e do Palácio do Planalto. A opção pelo formato linear vem depois de meses de idas e vindas sobre os reajustes do funcionalismo e após pressão do Palácio do Planalto sobre a equipe econômica nos últimos dias para se chegar um desfecho ainda nesta semana.

Para Amauri Fragoso de Medeiros, do Andes-SN (Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior), a medida pode ser interpretada como um recuo de Bolsonaro, ao se pensar que a proposta inicial do governo era que o reajuste fosse dado apenas a uma parte da sua base eleitoral —os policiais. Apesar de não suprir toda a necessidade dos servidores, é uma derrota deles, diz.

"Mas a carestia, com aumento de combustíveis e desemprego, tem prejudicado o sustento dos servidores. Estamos em pleno processo de construção de greve e isso não dá conta das nossas perdas salariais. Tenho a impressão de que os servidores irão ficar revoltados, já que 5% equivalem à inflação apenas deste ano, praticamente."

O presidente do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), Rudinei Marques, também criticou a medida, ao apontar que a defasagem salarial dos servidores federais está entre 30% a 40%. "Então, recomposição de 5% é mais do que inaceitável, é revoltante."

Segundo Marques, as mobilizações dos servidores devem se intensificar nas próximas semanas, por conta da janela orçamentária e legal, que está se fechando. "Para os servidores, o ideal seria algo mais próximo aos percentuais de perda do poder aquisitivo no período. Um reajuste de 20% agora seria razoável, e a gente poderia corrigir o restante nos próximos anos."

Os representantes de servidores da Receita Federal, uma das categorias mais ativas nas mobilizações por reajustes, também se dizem insatisfeitos. "O índice de revisão geral 5% é muito aquém da perda inflacionária", diz Paulo Oshiro, presidente do Sindifisco Nacional de São Paulo.

Fabio Faiad, presidente do Sinal (Sindicato Nacional dos Servidores do Banco Central), afirma que a decisão do governo abre espaço para negociação –mas também acha o valor pequeno. "Na nossa opinião, o reajuste de 5% é muito pouco, haja vista a inflação acumulada do governo Bolsonaro já ser superior a 20%. Tal proposta, se for concretizada, pode significar negociação, mas para nós é insuficiente", diz.

Luciano Leiro, presidente da ADPF (Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal), afirma que a decisão, caso confirmada, "será uma grande decepção para todas as categorias policiais, que vêm sofrendo diversas derrotas neste governo, além de pôr em descrédito o comprometimento do governo com a segurança pública".

"Os delegados federais não se opõem a qualquer aumento aos servidores públicos, contudo, o presidente da República precisa honrar os compromissos assumidos publicamente. A reestruturação é condição insubstituível para valorização dos policiais federais", afirma Leiro.

"Estamos indignados com o tratamento desrespeitoso que o governo está dando à Polícia Federal, o clima interno está insustentável", diz Tania Prado, presidente do SINDPF SP (Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo). Segundo ela, esse é um tratamento injusto para os responsáveis pela segurança pública.

"O discurso do governo, desta forma, é vazio, pois não valoriza as forças de segurança da União, nem a PF. Tudo demonstra que a PF não é prioridade para este governo e que mentiras foram ditas."

"A proposta do presidente Jair Bolsonaro aprofunda o processo de corrosão da renda da categoria, com o achatamento de salários em um momento de crescimento dos preços do aluguel e da inflação dos alimentos e combustíveis", diz Thiago Duarte Gonçalves, diretor da Fenajufe, (que representa servidores do Judiciário e do Ministério Público).

A entidade afirma que irá voltar a procurar o STF (Supremo Tribunal Federal) para expor a situação dos servidores. "Não queremos privilégios nem aumentos salariais, em um momento de profunda crise econômica e social. Defendemos que seja feita a recomposição inflacionária de 19,99%, referente às perdas desde 2019", diz.

REAJUSTE AUMENTA INCERTEZA FISCAL, DIZ ECONOMISTA

Para o economista Marcos Mendes, um dos criadores do teto de gastos, no entanto, o reajuste pode aumentar a incerteza fiscal.

Mendes questiona, primeiramente, se cabe dar um reajuste para os servidores públicos agora, já que eles tiveram emprego garantido durante a pandemia, enquanto boa parte dos brasileiros perdeu renda.

"O segundo ponto é se ele cabe no bolso do governo, por conta da limitação do teto de gastos. Vai ser preciso decidir onde cortar despesas e o mais importante seria cortar nas emendas de relator, que são despesas de baixa qualidade e que estão gerando todo o tipo de suspeita de corrupção."

Se tiver um reajuste de 5%, custando R$ 6 bilhões ou R$ 7 bilhões, e isso for feito no corte de emenda de relator, o problema é menor, diz. "Mas o mais provável é que esse aumento de despesa com pessoal se junte a outros aprovados pelo Congresso —como piso salarial de enfermeiros, ajuda às Santas Casas— e isso gere uma pressão para flexibilizar o teto de gastos ainda em 2022. Seria problemático para o país e aumentaria a incerteza fiscal."

Servidores protestam por reajuste em frente à sede do Banco Central