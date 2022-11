Randolfe aciona o TCU e questiona pressa do BNDES para transferir recursos ao Ministério da Economia

"Perfazendo este ato, haverá claro desrespeito à norma societária, com possíveis prejuízos para as entidades financeiras envolvidas e para a própria controladora, a União Federal, sem qualquer contrapartida", afirma ainda.

O parlamentar questiona o fato de o acordo feito com o Ministério da Economia prever o repasse de recursos ainda neste mês, em prazo inferior aos 60 dias estipulados para a redução do capital social.

Prevaleceu a redução do capital social do BNDESPar, avaliada em R$ 40 bilhões.

O BNDES recorreu, alegando que a restituição mais veloz dos valores obrigaria a instituição a captar recursos no mercado (a uma taxa de juros maior) ou a vender ações de empresas que estão na carteira do BNDESPar, braço de participações da instituição.

Desde o fim do ano passado, o BNDES vinha travando uma queda de braço com o governo federal na tentativa de retardar a devolução do saldo restante. Em setembro deste ano, a corte de contas determinou que o banco cumpra um cronograma mais rápido de devolução dos recursos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.