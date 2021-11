QuintoAndar terá escritório de tecnologia em Lisboa, o primeiro fora do país

"Os esforços para criar talentos no Brasil têm a ver com querer diversidade de pensamento, se tivermos uma equipe muito igual, vamos fazer tudo muito igual", afirma.

Os esforços para atrair profissionais experientes que vivam na Europa não vão atrapalhar as iniciativas da companhia para formar novos talentos de tecnologia no Brasil, segundo o diretor, que devem continuar.

Apesar de já ter funcionários trabalhando dos Estados Unidos e manter uma conexão forte com o país, a dificuldade para conseguir contratar profissionais de tecnologia no Vale do Silício, que são muito caros e disputados, e a alta desigualdade social na região, foram motivos para não montarem o escritório em terras americanas.

A escolha de Lisboa foi motivada pela proximidade cultural com o Brasil, a facilidade da língua e também pelo fato da área de tecnologia estar em desenvolvimento em Portugal. "Se formos para um lugar no qual a tecnologia é a próxima grande coisa, vamos conseguir ajudar a formar esse ecossistema", afirma.

Segundo André Penha, co-fundador e diretor de tecnologia da empresa, o objetivo do novo escritório é atrair profissionais experientes, que tenham passagem por empresas de tecnologia que já estiveram no mesmo estágio de desenvolvimento da QuintoAndar.

