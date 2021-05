QuintoAndar quadruplica de valor e mira o México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A plataforma de aluguel e venda de residências QuintoAndar fechou nesta sexta (28) sua quinta rodada de investimentos, com captação de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão).

O valor da empresa, representado pelo chamado valuation, saltou de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 bilhões) para US$ 4 bilhões (R$ 21 bilhões). "Esse valuation representa um reconhecimento do que a gente construiu até agora, de que estamos com credibilidade no mercado", diz Gabriel Braga, diretor-executivo do QuintoAndar.

Braga afirma ainda que é um sinal importante, já que a empresa investiu em mudanças mesmo em um ano adverso como o da pandemia.

Eles abriram em 2020 a área de compra e venda de imóveis, que hoje abrange residências em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

A incerteza da pandemia também pôs em dúvida o modelo de negócio de garantir o pagamento do aluguel ao proprietário, mesmo se o inquilino atrasar. "É sinalização de que estamos no caminho certo", afirma.

Segundo ele, os investidores, como Ribbit, Softbank e Qualcomm, apostam em negócios com potencial de crescer cem vezes. "Tem uma responsabilidade grande de a gente trabalhar para materializar isso."

Com o novo aporte, Braga quer tirar um sonho antigo da empresa do papel, de criar uma multinacional brasileira. O primeiro ponto cotado para essa nova fase de expansão é o México.

A companhia não tem uma data exata para abrir um escritório no país, mas espera que isso aconteça "nos próximos meses".

O México foi escolhido por ter similaridades com o Brasil e, principalmente, por ser o segundo maior mercado da região. "Se acertarmos no México, estaremos acertando no mercado que vai ser mais interessante a longo prazo."

O segmento no qual o QuintoAndar atua, de real estate, é pouco internacionalizado, se comparado com o de outras empresas de tecnologia, mas Braga acredita ser possível replicar 80% da operação brasileira em outro país.

"É um desafio, tem diferenças regulatórias, tem a parte física de visitar os imóveis, fazer vistorias, mas acreditamos que existem similaridades na indústria."

O plano de internacionalização já estava em gestação havia pelo menos dois anos, mas a pandemia afetou o andamento do projeto. "Tivemos que rever todos os planos, proteger nossa casinha para garantir que estava tudo certo. Aprendemos muito com os sustos impostos pela Covid, mas saímos mais fortes."

A empresa também quer ampliar o alcance da sua plataforma de locação, que hoje atende 40 cidades e movimenta 10 mil novos contratos ao mês. O QuintoAndar chegou ao Nordeste há poucos meses e ainda não está presente em nenhuma capital da região Norte.

A parte de compra e venda, ainda restrita a quatro capitais, deve ser expandida para todas as cidades na qual a plataforma atua com aluguel. "Estamos gostando muito de ver a sinergia entre uma coisa e outra. Achamos que a plataforma fica mais interessante", afirma Braga. No primeiro ano de funcionamento, mil imóveis foram vendidos.

Ele diz que o mercado é quem deve dizer qual segmento vai se destacar, o de compra ou de locação. Com a taxa de juros mais equilibrada, aumenta o interesse de investidores em comprar imóveis para aluguel, processo que o diretor-executivo analisa como benéfico para a qualidade das locações.

Braga não divulga o faturamento do QuintoAndar, mas afirma que dobrou no último ano.