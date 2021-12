QuintoAndar compra grupo argentino dono de portais imobiliários na América Latina

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A plataforma de locação e venda de imóveis QuintoAndar anunciou nesta quinta-feira (23) a compra da holding argentina Navent, dona de alguns dos principais portais imobiliários da América Latina. A transação, cujo valor não foi revelado, inclui apenas as operações imobiliárias do grupo, que também possui uma divisão de classificados de empregos. A Navent está presente na Argentina, Equador, México, Panamá e Peru. No Brasil, ela é dona de empresas como Imovelweb, Wimoveis e Union Softwares, que agora passam a fazer parte do QuintoAndar. Segundo Gabriel Braga, diretor-executivo do QuintoAndar, as empresas vão continuar operando de maneira independente neste primeiro momento. "Não vamos exatamente começar a operar, no dia seguinte, nos outros países por causa dessa transação, mas ela acelera o nosso entendimento sobre os diversos mercados, acelera nossa credibilidade", afirma. A aquisição da holding marca mais um passo rumo à internacionalização do QuintoAndar, que ainda não tem atuação fora do Brasil. Em maio deste ano, após captar US$ 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) em uma rodada de investimentos, a empresa disse ter interesse em expandir para o México. Meses depois, em novembro, anunciou a abertura de um escritório de tecnologia em Lisboa. "A Navent tem marcas líderes em cada um dos países que a gente almeja chegar um dia", diz Braga. Além da internacionalização, a compra do grupo argentino dá continuidade a um processo de expansão do ecossistema de imobiliárias. Segundo Braga, o QuintoAndar começou a fazer algumas parcerias, permitindo que as empresas anunciem imóveis no portal da companhia, o que gera oferta para ambos os lados. "Com a aquisição da Navent isso amplia muito mais. Eles trabalham com milhares de imobiliárias no Brasil e em outros países da América Latina e têm alguns dos portais mais acessados", explica. A compra da holding não é a primeira que a companhia faz em 2021. Em março deste ano, o QuintoAndar adquiriu a Casa Mineira, uma imobiliária e portal de classificados de Belo Horizonte. Em setembro, foi a vez da plataforma de crédito imobiliário Atta ser incorporada ao negócio. Três meses depois, a empresa ampliou seu portfólio com a startup Velo, especializada em garantia locatícia digital. Segundo a companhia, as aquisições fazem parte de um movimento para investir em soluções digitais que apoiem o trabalho das imobiliárias, possibilitando mais liquidez e transações. Gabriel Braga diz que a junção com a Navent vem para somar esforços. A ideia é que a holding continue operando seus serviços sem interrupção, mas tendo acesso a mais recursos em tecnologia para impulsionar novas ferramentas e soluções. "A Navent tem milhares de imobiliárias gerando demanda e que agora vão poder contar com um menu de produtos maior e mais completo, que ajuda em todas as etapas do processo", afirma.

