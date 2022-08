Questão não é quem vai ganhar; é ter eleição, diz CEO da Fundação Lemann

"A questão não é quem vai ganhar ou quem vai perder as eleições. É ter eleições. É continuar tendo eleições, e a população continuar tendo os seus direitos respeitados", disse Mizne, que também faz parte do conselho do Sou da Paz e foi presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto nos anos 1990.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apartidarismo do ato pró-democracia desta quinta (11) foi o ponto alto do evento, na opinião de Denis Mizne, CEO da Fundação Lemann, que foi à Faculdade de Direito da USP para assistir à leitura dos documentos.

