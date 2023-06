Quatro em cada dez imóveis são anunciados acima do preço, mostra estudo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudo com anúncios de 24 cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais aponta que 46% dos imóveis anunciados para venda são listados com o preço acima do ideal. Apenas 10% deles, porém, são adquiridos com esse sobrepreço, segundo levantamento do QuintoAndar.

Para os pesquisadores, o resultado mostra que superestimar o valor do bem afasta potenciais interessados.

"Vender um imóvel não é um evento frequente na vida das pessoas, o que gera muita dúvida no momento de encontrar um valor que seja justo para o comprador e rentável para o proprietário", afirma o especialista em dados do QuintoAndar Pedro Capetti.

Com números dos contratos fechados entre julho de 2022 e abril de 2023 pela plataforma imobiliária, a análise indica ainda que imóveis anunciados para venda passaram por ajustes de preço, em média, três vezes. A frequência aumenta à medida que o tempo passa, como estratégia para tentar concretizar a venda.

No entanto, alterar o preço do imóvel não deve ser visto de forma negativa. Mesmo que o número de pessoas visualizando o imóvel diminua ao longo do tempo, a quantidade de visitas agendadas se mantém praticamente a mesma, aponta o estudo.

Atualmente, de cada cinco visitas agendadas no site do QuintoAndar, quatro são em imóveis que estão listados há mais de oito semanas.