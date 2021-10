Qualicorp lança rede de lojas físicas para vendas e atendimento ao cliente

Com o intuito de ampliar seus canais de venda e de atendimento ao cliente, a Qualicorp anunciou o lançamento de sua rede de lojas físicas, a Qualistore. As primeiras oito unidades da Qualistore estão localizadas em shoppings das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo.

"A Quali tem um propósito claro de democratizar o acesso aos planos de saúde para milhões de brasileiros", diz Bruno Blatt, CEO da Qualicorp. "Oferecemos os produtos de mais de 100 operadoras parceiras em todo o Brasil", acrescentou.

Segundo a empresa, a Qualistore faz parte da estratégia da companhia de reforçar seu pilar de crescimento e relacionamento com o cliente. Na Grande São Paulo, inicialmente as lojas estão localizadas no Shopping Vila Olímpia, Shopping Anália Franco, Shopping Pátio Paulista e Shopping Taboão. Na região metropolitana do Rio, as lojas da Qualistore estão situadas no Norte Shopping, Plaza Niterói, Carioca Shopping e Botafogo Praia Shopping.

A operadora de planos de saúde aponta que os clientes terão à disposição atendimento especializado na Qualistore para contratar seu plano de saúde. Além disso, o espaço oferecerá suporte para os consumidores que precisarem esclarecer dúvidas ou até mesmo alterar seu plano. Os corretores parceiros, da categoria "imbatíveis", poderão também usar as instalações das novas lojas para relacionamento com os clientes.

Em conjunto com a inauguração da Qualistore, a companhia informou também que está renovando sua marca, identidade visual e seu novo posicionamento estratégico de mercado, passando a se apresentar como uma plataforma completa de escolha de planos de saúde.

De acordo com a empresa, foi implantada uma série de iniciativas, que incluem a ampliação de parcerias com operadoras, o lançamento de novos produtos, a expansão de canais de atendimento e venda, o fortalecimento dos relacionamentos com os corretores, entre outras ações.