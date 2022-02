PT avalia que reforma fragilizou Previdência e que é preciso rediscutir financiamento

"O que foi colocado como ambiente regulatório no mundo do trabalho inviabilizou o modelo contributivo no médio prazo. O Estado vai ter que cobrir. Cada ano vai ter que aumentar o aporte do Tesouro para financiar o sistema", afirma Ganz.

Segundo esta visão, a "precarização" do trabalho implementada sobretudo no governo de Michel Temer (MDB) retirou uma fonte de financiamento importante da Previdência, gerado déficits crescentes.

"A reforma destruiu a Previdência, nós vamos ter que reconstrui-la", diz Clemente Ganz, ex-diretor do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) e um dos coordenadores do grupo sobre trabalho e Previdência da Fundação Perseu Abramo, entidade ligada ao partido que está à frente de discussões programáticas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - ​O PT avalia que a reforma da Previdência aprovada em 2019 pelo Congresso inviabilizou o sistema hoje existente. Em debates que deverão ser usados como subsídio para o programa de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, economistas do partido defendem novamente mudar o modelo.

