Prova de vida do INSS volta em maio e terá calendário

O procedimento, lançado no ano passado, deve ser feito pelo aplicativo meu gov.br. No entanto, ainda se trata de um projeto-piloto.

A obrigatoriedade do recadastramento está suspensa desde março do ano passado devido à pandemia de Covid-19.

Os bancos são responsáveis por comunicar aos seus clientes sobre o vencimento do prazo para o recadastramento, mas o INSS informou que disponibilizará essa informação pelo aplicativo e pelo site do Meu INSS tão logo a obrigatoriedade da prova de vida seja restabelecida.

A competência (mês) de vencimento da prova de vida é definida pelas intuições bancárias responsáveis por pagar os benefícios e, em geral, ocorre no mês de aniversário do beneficiário.

