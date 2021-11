Protesto de caminhoneiros reduz fluxo de cargas no porto de Santos

"No primeiro dia, foi necessário o uso de técnicas de controle de multidão para desobstruir os acessos ao porto. O reforço no policiamento será mantido até a conclusão dos atos, de forma a garantir a segurança de todos e a ordem pública", diz o comunicado.

Na manhã desta quinta, um efetivo de 200 policiais rodoviários foi enviado para a região de Santos a fim de garantir o retorno à normalidade e a fluidez dos transportes. Segundo a PRF, está sendo formado um corredor de segurança que vai do acesso aos terminais até a subida da Serra do Mar.

Segundo Souza, os problemas de embarque têm acontecido não só por causa da paralisação dos caminhoneiros autônomos, mas porque as empresas com frota própria estão evitando colocar seus veículos nas rodovias por medo de represálias.

A DP World Santos, um dos terminais de contêineres que opera no porto, afirmou que o movimento está bastante atípico, com poucos caminhões acessando o terminal.

"Na Alemoa [bairro onde está localizado o porto de Santos], nenhum caminhão com contêiner está passando e as cargas que já estão prontas nos terminais retroportuários não estão conseguindo chegar até o operador para serem embarcadas", afirma.

De acordo com um boletim da PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, a mobilização em Santos é hoje o único ponto de concentração de caminhoneiros no país.

Desde a última segunda (1º), manifestantes estão reunidos numa área próxima à entrada do porto, mas seguem proibidos judicialmente de bloquear as estradas. A categoria reivindica a revisão da política de preços para os combustíveis, o cumprimento do piso mínimo do frete e aposentadoria especial a partir de 25 anos de contribuição.

"Cerca de 80% dos navios atracados operam sem qualquer restrição. O restante opera em menor escala, em razão da cautela por parte de transportadoras e embarcadores no acesso ao porto diante do temor de represálias", disse o Ministério da Infraestrutura em nota.

