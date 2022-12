Propagandas de Natal abordam tensão política nas famílias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor, a família e a comunhão são temas frequentes nas propagandas que lojas e marcas levam às TVs e redes sociais no período de festas de fim de ano. Em 2022, após mais um período eleitoral sob alto nível de tensão, as disputas políticas estão também nos comerciais.

Os filmes não fazem menções às eleições ou às preferências políticas, mas falam das diferenças que levam ao distanciamento entre pessoas da mesma família.

Na propaganda do grupo Boticário, sob a tag #espalheoamor, o convite é para deixar para trás as diferenças e voltar a acreditar. "Estamos mais divididos do que nunca. E não podemos deixar isso ir ainda mais longe", diz o texto que acompanha o filme da campanha.

No vídeo a metáfora dos rachas familiares aparece em casa partidas as meio, desabamentos e separações entre familiares, casais e amigos. "Em vez de insistir no que nos separa, está na hora de lembrar o que sempre foi capaz de nos unir, o amor."

As Casas Bahia trouxeram de volta a campanha que levou ao ar em 2019. Era o fim do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro (PL), depois de disputa eleitoral marcada por ondas de fake news e atuação digital pesada.

No vídeo divulgado novamente neste ano, a varejista convida aqueles que estiveram afastados a "voltarem para o grupo". A tag #VoltaProGrupo faz referência justamente às saídas de grupos de WhatsApp, onde muitas das brigas políticas familiares se deram.

O filme mostra uma discussão familiar em um grupo de mensagens, enquanto o narrador observa que "as diferenças estão fazendo a gente não se entender mais, dividindo nossas famílias, separando nossos grupos."

Em outro momento, um jantar familiar é perturbado por uma discussão. "Estou apenas dizendo o que eu penso", diz um personagem. Ao final, o convite para a reaproximação: "a vida pede para a gente voltar a se entender, a amar, a voltar para o grupo."