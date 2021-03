Projeto que reduz preço do gás é aprovado e vai a sanção de Bolsonaro

Na madrugada desta quarta-feira (17), a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que pode reduzir o preço do gás no país. Agora, a aprovação depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O projeto havia sido aprovado pela Câmara em setembro, mas sofreu alteração ao passar pelo Senado. Ao retornar para nova análise dos deputados, as mudanças foram rejeitadas.

A proposta faz parte de um pacote de medidas defendidas pelo governo de Bolsonaro para atrair investimentos pós-pandemia. Dentre as mudanças que pode ocorrer, caso o texto for sancionado, está a possível queda de 30% em média, no preço do gás.