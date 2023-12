Projeto que aumenta emissoras de rádio e TV por empresa vai à sanção

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O projeto de lei que aumenta o número máximo de estações de rádio e televisão por empresa foi aprovado pelo Senado na última terça-feira (12) e agora vai à sanção ou veto do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O texto também permite que rádios funcionem com um único sócio.

O texto havia sido aprovado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados em agosto de forma conclusiva -ou seja, sem a necessidade de votação em plenário.

A proposta dobra o número de outorgas de TV por empresa de 10 para 20 e acaba com os critérios de tecnologia e localidade que determinam o número de permissões de rádio.

Hoje, o número máximo de emissoras de rádio varia de acordo com a abrangência -se local, regional ou nacional-- e o tipo de frequência. Com as mudanças, cada empresa do setor poderá administrar 20 outorgas de TV e mais 20 de rádio.

O relator do texto, senador Eduardo Gomes (PL-TO), defendeu as mudanças diante do processo de migração de pequenas emissoras AM para FM -argumento usado pelo autor do projeto, deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP).

"Trata-se de política pública desenvolvida pelo Ministério das Comunicações que tem como objetivo o fortalecimento do setor de radiodifusão e das pequenas emissoras de rádio AM, prejudicadas pelo abandono dos ouvintes diante do aumento das interferências e dos ruídos, especialmente nas áreas urbanas", diz trecho do parecer.

"Acontece que algumas entidades detentoras de outorga de rádio AM se encontram impossibilitadas de realizar a migração, pois ultrapassariam o limite atualmente vigente de seis estações FM."

O projeto de lei também altera um decreto de 1967 que hoje proíbe a atuação de sociedades unipessoais em serviços de radiodifusão. O relator argumentou que a mudança tende a tornar o setor mais competitivo, diminuindo assimetrias em relação a mídias digitais.