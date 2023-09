Projeto que abre crédito de R$ 129,9 mi para reduzir fila do INSS avança no Congresso

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta terça-feira (26) um projeto que abre um crédito de R$ 129,9 milhões no Orçamento de 2023 para serem investidos na redução da fila do INSS. O texto segue agora para o plenário do Congresso Nacional.

Os recursos serão usados para pagar um bônus aos servidores encarregados da análise das aposentadorias e do BPC (Benefício de Prestação Continuada), programa destinado aos idosos de baixa renda. Os mutirões começaram em julho.

Está previsto o pagamento de um extra de R$ 68 para servidores administrativos e de R$ 75 para peritos médicos por processo concluído.

Na semana passada, em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro da Previdência, Carlos Lupi, atualizou os números da fila do INSS.

De acordo com ele, o estoque atual tem cerca de 1,65 milhão de pedidos de benefícios. Lupi afirmou que, quando assumiu a pasta, em janeiro, encontrou um saldo de 1,8 milhão de requerimentos.

O ministro declarou que, com o projeto de lei para reduzir a fila da Previdência Social, a expectativa é a de que, até o fim de dezembro, seja possível "enquadrar todos esses pedidos no prazo máximo permitido por lei, que é de 45 dias".

Ele explicou que, além da fila, tem recebido mais pedidos de benefícios por mês. Em agosto, por exemplo, foram protocolados 1 milhão de requerimentos, o que é um recorde.

A proposta já havia sido encaminhada no formato de uma medida provisória -que tem vigência imediata, enquanto não é votada pelos parlamentares.

No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vinha pressionando para que o governo retirasse as medidas provisórias e as reenviasse como projetos de lei.