Projeto para taxar poluição de Congonhas precisa passar por Secretaria de Mudanças Climáticas, diz chefe da pasta

Em nota, a Secretaria Municipal da Casa Civil de São Paulo afirma que, após o período de análise, vai continuar as conversas com a associação dos moradores de Moema.

"Nós [da Seclima] fomos um dos primeiros a discutir essa questão na Alesp. Essa reunião dos moradores com a prefeitura não foi comunicada à Seclima. Não posso falar sobre o que está sendo encaminhado pelo Executivo, mas acho que isso tem que passar por nós, porque envolve uma questão relacionada à operação de viação aérea na cidade, que contribui enormemente com a massa de emissões de gases de efeito estufa em nosso município", diz Pinheiro Pedro.

O tema voltou à pauta nos últimos dias, depois que os moradores do entorno sugeriram à prefeitura um projeto de lei para instituir uma taxa de fiscalização de poluição e ruído aeronáutico no aeroporto equivalente a R$ 30 por passageiro a ser recolhida pela concessionária.

