Projeto de nova taxa de lixo provoca polêmica na Câmara Municipal de São Paulo

“Primeiro que sou completamente contra qualquer taxa”, diz Jair. “Eu me lembro da experiência da Marta, que não arrecadou aquilo que era esperado. Foi horrível para ela e olha que sou petista. Criar mais taxas no atual momento é totalmente fora de tom”, completa.

“O pior é vincular com uma política ambiental, que é direito das pessoas e dever do poder público. Parece que se as pessoas não pagarem não ter uma gestão responsável e ecológica dos resíduos sólidos”, completa a vereadora do PSOL.

No mesmo encontro, o líder do governo na Câmara, Fabio Riva (PSDB), afirma que o projeto ainda está sendo elaborado. “No momento oportuno o projeto vai chegar à casa e teremos a condição de discussão, como sempre fazemos. É um projeto necessário para a cidade”, destaca.

Em reunião do Colégio de Líderes da Câmara desta terça-feira (31), o presidente da casa, Milton Leite (DEM), limitou-se a dizer que vai cumprir o rito normal quando o projeto de lei for apresentado.

