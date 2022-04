Projeto de Bolsonaro para mineração em terra indígena é incompetência, diz fundador da Natura

PP: Infelizmente, a preocupação é com a continuidade do retrocesso vivido nestes anos, quando o Brasil deixou de ser o país respeitado pelas boas práticas ambientais, interlocutor responsável nos fóruns globais e referência pela atualidade de sua legislação.

P.: Qual é a avaliação do sr. sobre os esforços que foram feitos nesses últimos anos por parte de setores do empresariado brasileiro para tentar convencer o governo Bolsonaro a recuperar protagonismo na discussão global sobre ambiente?

Certamente, o fato de não sermos autossuficientes em fertilizantes nada tem a ver com mineração em terras indígenas. Creio que o presidente deveria trabalhar com mais afinco na agenda para eliminar os gargalos que prejudicam a produtividade e a competitividade da nossa economia, sem desviar a atenção dos problemas verdadeiros.

PP: Os argumentos do governo Bolsonaro são falaciosos e oportunistas. Pesquisadores da UFMG demonstraram recentemente, com base em dados oficiais, que a Amazônia Legal detém apenas um terço dos depósitos de potássio no país e apenas 11% disso está em terras indígenas em processo de demarcação. Se considerarmos somente as áreas indígenas já homologadas, que são a grande maioria, não há sobreposição alguma.

Pedro Passos: Esse projeto espelha o retrocesso que assistimos com este governo. Não existe embasamento técnico ou econômico para a proposta. É mais uma demonstração que o Brasil está sendo conduzido por aqueles que não entendem, ou fingem não entender, a importância dos nossos ativos ambientais e da riqueza das populações indígenas. É uma mistura de incompetência, desprezo pela ciência e falta de compromisso ético com o país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avanço do projeto de lei 191, que deve ser votado neste mês para deslanchar a mineração em terras indígenas, vai levantar novas manifestações de lideranças empresariais preocupadas com os efeitos da medida apresentada por Bolsonaro ao Congresso em 2020.

