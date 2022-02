Programa fortalece organizações sociais que atuam com inclusão produtiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de oitenta organizações sociais paulistas que atuam com inclusão produtiva vêm recebendo apoio para fortalecer sua atuação junto a populações vulneráveis. O projeto, iniciado em 2020, contou com a participação de entidades de 44 municípios, incluindo Bauru, Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema e Alta Paulista.

O programa Redes para Inclusão Produtiva, fruto da parceria entre Sebrae e Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), oferece encontros para troca de experiências e formação em temas como gestão de equipes, comunicação e captação de recursos.

Tais organizações sociais, embora diferentes em relação à forma de atuação e ao público beneficiado –catadores, artesãos, pequenos agricultores, jovens, egressos do sistema prisional, entre outros– compartilham o mesmo objetivo: fomento ao empreendedorismo como alternativa para geração de renda.

Uma das beneficiadas é a Associação Pró Menor de Primavera, do município de Rosana, na região do Pontal do Paranapanema. A partir das informações acessadas na rede, a associação redigiu proposta de inclusão produtiva para qualificar e inserir cem jovens e adultos no mercado de trabalho.

A proposta foi encaminhada ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e aprovada.

Já o Instituto Feliz Cidade, de Pariquera-Açu, na região do Vale do Ribeira, que se dedica ao atendimento e à doação de alimentos a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, obteve junto ao Sebrae-SP a oportunidade de participar de cursos para a reestruturação e capacitação de sua equipe, além da elaboração de projeto de capacitação profissional e inserção de seus beneficiários no mercado de trabalho.

"Trabalhar com públicos em situação de vulnerabilidade é, atualmente, um foco estratégico do Sebrae-SP em prol de uma sociedade mais igualitária em termos de recursos e oportunidades, pois não há crescimento econômico sem que ele seja inclusivo", diz Wilson Poit, diretor-superintendente do Sebrae-SP.

"As organizações participantes abraçaram a metodologia de rede e se mobilizaram entre si para manter aprendizado e trocas perenes a partir do programa", diz Renato Rebelo, diretor de projetos do Idis.

"Com as consequências negativas da pandemia na economia e na renda dos brasileiros, contribuir para esta causa é urgente e tem impacto direto na vida de milhares de pessoas", completa.