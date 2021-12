Programa disponibiliza R$ 1 milhão em apoio a iniciativas comunitárias no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Programa Transformando Territórios, iniciativa do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis) com a Fundação Charles Stewart Mott, encerra o ano com R$ 1 milhão em recursos disponíveis para fortalecer organizações de impacto comunitário no país.

As 14 associações participantes, que atuam pelo desenvolvimento de bairros, cidades e regiões a partir da captação, gestão e distribuição de recursos, têm até março de 2022 para buscar doações. O programa fará o matching; ou seja, para cada R$ 1 captado, o programa doa mais R$ 1.

Para o Idis, a consolidação da filantropia comunitária no país pode abrir frentes de captação de recursos, expandir potencialidades territoriais, incentivar o surgimento de líderes comunitários e contribuir para o incentivo à cultura de doação.

E para disseminar o conceito e engajar doadores, o Transformando Territórios conta com cinco embaixadores: Beatriz Johannpeter, Helena Monteiro, José Luiz Egydio Setúbal, Lúcia Dellagnelo e Maria Alice (Neca) Setúbal.

A primeira etapa do programa, realizada entre 2018 e 2019, fez levantamento para compreender o perfil de iniciativas paulistas que buscavam soluções para problemas sociais por meio do engajamento e envolvimento direto de comunidades locais.

Em 2020, a dinâmica do programa foi afetada pela pandemia, mas seguiu suas atividades junto a um grupo de 20 lideranças. Workshops, palestras, consultorias individuais e em grupo fortaleceram estes líderes, interessados no desenvolvimento de seus territórios.

Para contribuir com as organizações comunitárias, basta acessar o site do Programa Transformando Territórios.