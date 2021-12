Programa capacita empreendedores via WhatsApp

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda edição do programa "Já É: Jornada de Apoio a Empreendedores" está com inscrições abertas. A capacitação, que conta com conteúdos enviados por WhatsApp, incentiva a digitalização e o aumento da produtividade de pequenos negócios na Grande São Paulo.

A iniciativa conduzida pela Artemisia disponibiliza conteúdos práticos sobre gestão, comunicação e vendas em canais digitais durante cinco semanas. Para participar, basta ter um pequeno negócio —formalizado ou não— ou interesse em empreender.

As inscrições podem ser feitas em impactosocial.artemisia.org.br/jornada-empreendedora e todos os inscritos podem participar da jornada de conhecimento online e gratuita.

O "Já É" oferece apoio a nano, micro e pequenos empreendedores urbanos e rurais em situação de vulnerabilidade social e econômica, que atuam sobretudo em periferias e comunidades de baixa renda.

Grupos minorizados, minorias e afroempreendedores com potencial de consolidar negócios no ambiente digital também recebem suporte para que possam se digitalizar e modernizar processos de gestão e produção.

"Quanto mais produtiva uma empresa é, mais valor ela gera para a comunidade do entorno, movimentando a economia local, gerando renda e emprego", diz Priscila Martins, diretora de relações institucionais e parcerias da Artemisia.

Ela acrescenta que, com apoio, pequenos empreendedores do país podem driblar os desafios da atual crise. "A segunda edição está firme na busca por reduzir as barreiras de letramento digital dos empreendedores, com conteúdos práticos e gratuitos", completa.

Na primeira edição, os participantes destacaram a facilidade de acesso ao conteúdo e aspectos econômicos, já que o programa não consome pacote de dados de internet do participante.

O programa tem participação de Accenture, Fundação Arymax, Instituto Humanize, Facebook, Potencia Ventures, Fundação Casas Bahia, Instituto XP, Lenovo Foundation e Fundação Tide Setubal, com apoio estratégico da Aliança Empreendedora.