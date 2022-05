Produtora do game Cyberpunk 2077 tem lucro mais que duas vezes maior no trimestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produtora polonesa de videogames CD Projekt mais do que dobrou seu lucro no primeiro trimestre, apoiada em uma retomada de vendas de "Cyberpunk 2077" depois de meses consertando falhas no título.

A CD Projekt tem trabalhado para resolver os problemas de Cyberpunk desde o lançamento do game no final de 2020 e já lançou uma série de atualizações para correções de falhas no título.

O lucro líquido saltou 112%, para 68,9 milhões de zlotys (US$ 16,06 milhões), ficando um pouco acima da expectativa de analistas, de US$ 67 milhões, segundo pesquisa da Reuters.

O vice-presidente financeiro, Piotr Nielubowicz, afirmou que a maior parte da receita da CD Projekt no primeiro trimestre veio de Cyberpunk. A empresa, que também é responsável pela franquia "The Witcher", teve alta de 9% na receita, para 216 milhões zlotys, superando previsão média de analistas, de 207 milhões.

Os custos de venda caíram 2%, liderados por uma redução de 63% nas despesas relacionadas a serviços para Cyberpunk. Porém, os custos de publicação subiram 87%.