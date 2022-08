Produtora de manga brasileira expande exportação

Atualmente, a Agrodan produz as frutas em uma área com mais de 1.300 hectares.

Com capacidade para embalar 320 toneladas de mangas por dia, o projeto recebeu investimentos de R$ 20 milhões e faz parte do plano de expansão, segundo a empresa.

A empresa inaugura no pico da safra deste ano a sua nova instalação de embalagem, no vale do rio São Francisco, em Pernambuco.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.