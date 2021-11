Produto de pet lidera alta de buscas para Black Friday no Google

Na manhã de quarta (24), a busca por "pet shop" saltou quase 550%. O termo ficou em primeiro lugar entre os dez com maior crescimento de todas as categorias de produtos. No dia anterior, ele também figurou nos mais pesquisados pelos consumidores, com quase 600% de alta.

