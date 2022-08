Produção industrial recua 0,4% em junho, após quatro meses de avanço

O ramo de produtos do fumo, por sua vez, é o único que está no mesmo nível do pré-crise.

No primeiro semestre do ano, a indústria acumulou queda de 2,2%. Em 12 meses, a retração chegou a 2,8%.

A atividade de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,3%) também teve peso relevante entre as quedas, conforme o IBGE.

"Há nesse segmento uma maior volatilidade de taxas. No início do ano, houve queda na produção dos produtos farmoquímicos e farmacêuticos e, em abril e maio, ocorreu essa alta", disse Macedo.

"Há taxa de juros elevada, inflação que segue em patamares altos, diminuição da renda das famílias e, ainda que a taxa de desocupação venha caindo nos últimos meses, há um contingente de aproximadamente 10 milhões de desempregados no país. A característica dos postos de trabalho que estão sendo criados aponta para uma precarização do mercado de trabalho."

A alta dos juros, a inflação elevada e a "precarização" de novos postos de trabalho, mesmo com o recuo da taxa de desemprego, afetam a demanda por bens industriais e também jogam contra a recuperação do setor, completou o pesquisador.

Com o resultado de junho, a produção industrial ficou 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020. Também registrou nível 18% inferior ao recorde da série histórica, verificado em maio de 2011.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após quatro meses de avanço, a produção industrial do Brasil recuou 0,4% em junho, na comparação com maio, informou nesta terça-feira (2) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

