Produção industrial da zona do euro cai 1,8% em março ante fevereiro

A produção industrial da zona do euro caiu 1,8% em março ante fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira, 13, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo, que previam queda de 1% na produção. Na comparação anual, a produção industrial do bloco recuou 0,8% em março. Neste caso, a projeção do mercado era de declínio de 0,6%. A Eurostat também revisou os números da produção industrial de fevereiro, para ganho mensal de 0,5% e acréscimo anual de 1,7%.

