Produção industrial da zona do euro cai 0,3% em junho ante maio

A produção industrial da zona do euro teve recuo de 0,3% em junho, na comparação com maio, segundo relatório publicado nesta quinta-feira pela Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas ouvidos pelopreviam alta de 0,2%. Na comparação anual, a produção da indústria da região cresceu 9,7% em junho. A previsão, nesse caso, era de avanço de 10,5%. (Com informações da Dow Jones Newswires).

