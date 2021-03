Produção industrial da Alemanha cai 2,5% em janeiro ante dezembro

Com os resultados de janeiro, a produção industrial da maior economia da Europa continua 4% abaixo dos níveis pré-crise do coronavírus, informou a Destatis. Segundo dados revisados, a produção industrial da Alemanha teve alta de 1,9% em dezembro de 2020 ante novembro, mas diminuiu 1% em relação a um ano antes.

Apenas a produção manufatureira encolheu 0,5% na comparação mensal de janeiro, enquanto o setor de construção sofreu um tombo de 12,2%. No confronto anual, a produção geral da indústria alemã recuou 3,9% em janeiro no cálculo sem ajustes.

A produção industrial da Alemanha caiu 2,5% em janeiro ante dezembro em meio a restrições motivadas pela pandemia de covid-19, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo, que previam acréscimo de 0,2% no período.

