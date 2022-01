Produção industrial cai pelo sexto mês consecutivo no Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Abalada pelo aumento de custos e pelas restrições no mercado consumidor, a produção industrial brasileira recuou 0,2% em novembro de 2021, na comparação com outubro. É a sexta queda consecutiva do indicador, apontou nesta quinta-feira (6) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na visão de analistas, o resultado representa mais um sinal de fragilidade da economia na reta final do ano passado. Com o desempenho negativo, a produção industrial ficou 4,3% abaixo do patamar pré-pandemia, verificado em fevereiro de 2020. O dado de novembro veio em nível inferior ao esperado pelo mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam avanço de 0,1%. Para André Perfeito, economista-chefe da corretora Necton Investimentos, o novo recuo mostra que a indústria vive situação de "marasmo". "Baixa demanda doméstica, custos em alta e falta de horizonte claro jogam a atividade industrial nesta situação", afirma. O economista João Leal, da Rio Bravo Investimentos, vai na mesma linha. "A produção industrial negativa reforça a visão de que o final de 2021 vai ser bastante fraco em termos de atividade econômica", comenta. A Rio Bravo projeta PIB (Produto Interno Bruto) estagnado (0%) no quarto trimestre do ano passado, mas Leal menciona que uma queda não pode ser descartada. "Essa previsão de 0% tem viés negativo. Não dá para descartar queda", relata. O PIB brasileiro já vem demonstrando fraqueza. Houve baixas no segundo e no terceiro trimestres de 2021, de 0,4% e 0,1%. A produção industrial também caiu em relação a novembro de 2020, informou o IBGE nesta quinta-feira. Nesse recorte, a baixa foi de 4,4%. As estimativas de analistas sinalizavam retração menor, de 4,1%. André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE, avalia que o setor industrial vem sendo afetado por um conjunto de dificuldades. Parte dos obstáculos está relacionada com a pandemia, que desalinhou cadeias produtivas, causando desabastecimento de insumos e aumento de custos. O setor também amarga os reflexos da disparada da inflação, dos juros mais altos e da queda na renda dos trabalhadores, conforme o analista. Em conjunto, esses fatores diminuem o poder de consumo de bens industriais entre a população brasileira. "A indústria sofre com os juros em alta e a demanda em baixa, impactada pela inflação elevada e a precarização das condições de emprego, já que, com o rendimento mais baixo, o trabalhador consome menos", diz Macedo. De acordo com o IBGE, a produção das fábricas acumulou alta de 4,7% no ano passado, até novembro. Em 12 meses, houve crescimento de 5%. As taxas, contudo, já foram maiores durante a pandemia. O decréscimo de 0,2% na passagem de outubro para novembro de 2021 foi acompanhado por 12 dos 26 ramos pesquisados na indústria. As influências negativas mais importantes vieram das atividades de produtos de borracha e material plástico (-4,8%), que perderam toda a expansão acumulada em setembro e outubro (3,5%), e metalurgia (-3%), que amargou a terceira queda consecutiva, acumulando perda de 7,7% no período. Outras contribuições negativas relevantes foram de produtos de metal (-2,7%), bebidas (-2,2%), coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,6%), perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-4,5%) e produtos diversos (-4,5%). Mesmo com o processo de reabertura da economia, após restrições maiores para frear a Covid-19, a produção industrial passou a emitir sinais de fragilidade no país. Na série do IBGE, o último registro de seis meses consecutivos de quedas havia sido em 2015. À época, a economia brasileira atravessava período de recessão. Nos 11 meses de 2021 com dados disponíveis, a produção industrial recuou em nove. Só houve crescimento na margem em janeiro e maio. Das 26 atividades industriais pesquisadas pelo IBGE, 18 apresentam nível de produção inferior ao registrado no pré-pandemia. Só oito ficaram acima em novembro. A escassez de insumos ainda é apontada como um problema que atinge parte das fábricas. O ramo automotivo está entre os mais afetados pela situação. A falta de componentes é associada à pandemia, que desarticulou cadeias globais de fornecimento. Para complicar o quadro, a escassez tem sido acompanhada pelo aumento de preços. Em novembro de 2021, a inflação da indústria foi de 1,31%, de acordo com o IPP (Índice de Preços ao Produtor). O índice também é calculado pelo IBGE. Em 12 meses, a disparada do IPP foi de 28,86%. O indicador mede a variação dos preços na porta de entrada das fábricas, sem o efeito de impostos e fretes. "A sinalização é clara: as condições que possibilitaram a reação do setor na segunda metade de 2020 não mais se verificam, e a crise da Covid-19 para a indústria ainda não foi superada", afirma o Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial).

