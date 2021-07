Produção industrial avança 1,4% em maio

Outro alento vem da confiança de empresários, que deu sinais de melhora ao final do primeiro semestre. Em junho, o Icei (Índice de Confiança do Empresário Industrial) subiu em 29 dos 30 segmentos pesquisados pela CNI (Confederação Nacional da Indústria). Foi o segundo mês consecutivo de avanço disseminado nas fábricas.

Em relação a maio de 2020, houve alta de 24%. No quinto mês do ano passado, a indústria tentava se recuperar das primeiras perdas geradas pela pandemia.

